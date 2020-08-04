الامارات | التعليم عن بعد في جميع المدارس الخاصة بأبوظبي العام الدراسي المقبل

شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم عن بعد في جميع المدارس الخاصة بأبوظبي العام الدراسي المقبل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قررت دائرة التعليم والمعرفة، التوسع في النماذج التعليمية المقرر تطبيقها في المدارس الخاصة العام الدراسي المقبل، عبر إضافة نموذج التعليم عن بعد بشكل كامل إلى النماذج الخمسة التي تم إقرارها العام الأكاديمي المقبل، وذلك لتلبية رغبة ثلث ذوي طلبة المدارس الخاصة في أبوظبي، والتغلب على مخاوفهم حول العودة الآمنة إلى المدارس.

وتفصيلاً، أعلنت الدائرة، توفير خيار التعليم عن بعد لجميع طلبة المدارس الخاصة في الإمارة خلال الفصل الدراسي الأول من العام الأكاديمي المقبل، وذلك استجابة لتفضيل الكثير من ذوي الطلبة استمرار بقاء أطفالهم في المنازل وتلقي دروسهم عن بعد، مشيرة إلى أن إضافة خيار التعليم عن بعد بشكل كامل إلى جانب الخيارات المعلنة سابقاً والتي تتضمن ن 5 نماذج تشمل انتظام الطلبة بنظام الدوام الكامل، أو الدوام الجزئي، أو التناوب بالأسابيع أو التناوب بالأيام، أو التعليم الهجين، يتيح لذوي الطلبة مرونة أكبر في إدارة عملية عودة أطفالهم للمدارس.

وأشارت الدائرة إلى أن نتائج استبيان أولياء أمور الطلبة، والذي شارك فيه 63% من إجمالي أولياء أمور طلبة المدارس الخاصة في أبوظبي، واستطلع آراءهم حول مختلف الجوانب المرتبطة بإعادة فتح المدارس مع بداية العام الدراسي الجديد، بما في ذلك نموذج الدوام المدرسي ومدته ووسائل نقل الطلبة وغيرها، أظهرت نتائجه تفضيل 34% من المشاركين استمرار نموذج التعليم عن بعد، معتبرين أن هذا النموذج يمكّنهم من إدارة وقتهم بأفضل شكلٍ ممكن، لافته إلى أن من أصل إجمالي المشاركين في الاستبيان، أظهرت النتائج أن 39% من الإماراتيين فضلوا استمرار نموذج التعليم عن بعد، مقابل 33% من المقيمين.

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جدير بالذكر أن الدائرة كانت قد قررت تطبيق التعليم عن بعد بشكل كامل للطلبة من أصحاب الحالات الخاصة، اللذين تستدعي حالتهم عدم الذهاب إلى المدرسة، واشترطت تقديم تقرير طبي يثبت ذلك حتى تسمح لهم بتلقي تعليمهم عن بعد.

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