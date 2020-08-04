الامارات | «الصحة» تسحب 5 تشغيلات من مستحضر لعلاج الربو

شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» تسحب 5 تشغيلات من مستحضر لعلاج الربو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قرّرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، سحب خمس تشغيلات من المستحضر الطبي «Ventolin Nebules- 2.5mg/‏‏‏‏2.5ml»، الذي يستخدم لعلاج الربو، بعد العثور على جزئيات قد تسبب خطراً على صحة الإنسان.

وأصدرت الوزارة تعميماً وجهته إلى جميع المنشآت الصحية، وممارسي الرعاية الصحية في القطاع الخاص بسحب خمس تشغيلات من المستحضر الطبي «Ventolin Nebules- 2.5mg/‏‏‏‏2.5ml» للشركة المصنعة Aspen Bad Oldesloe GmbH in DE، يستخدم لعلاج الربو، وعزت سبب السحب إلى العثور على جزيئات PTFE في تشغيلة واحدة من المادة الخام المستخدمة في التصنيع، والتي تم استخدامها من قبل الشركة المصنعة لتصنيع تشغيلات لمنتجات محلول Sulphate Salbutamol للاستنشاق والشراب.

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وأفادت الوزارة بأن منظمة الصحة العالمية أفادتها بأن التشغيلات دخلت الدولة، وأوصت الوزارة بضرورة سحب الشركة المصنعة للتشغيلات المحددة.

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