الامارات | سكيك

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عودة

اقترح قراء إلغاء إلزامية تصريح العودة إلى الدولة للمقيمين المتواجدين في الخارج، والاكتفاء بنتيجة فحص سلبية لـ«كوفيد-19»، وإجراء الفحص ذاته مرة أخرى عند الوصول إلى الدولة، لاسيما مع بدء استقبال الزوار والسياح قريباً.

شركات

اشتكى قارئٌ تزايد اتصالات شركات السمسرة العقارية والمالية به في جميع الأوقات، مؤكداً أنه بات يشعر بالمطاردة من هذه الشركات ومندوبيها، داعياً إلى سن تشريع يحمي البيانات الخاصة للأفراد.

تساهل

لوحظ في الآونة الأخيرة تساهل بعض العاملين في محطات التزود بالوقود في ارتداء الكمامات الواقية من «كورونا»، وعدم التزامهم بالإجراءات الوقائية، الأمر الذي يثير قلق السائقين، خصوصاً عند التعامل المباشر معهم بإتمام عملية الدفع.

رسوم

طالب ذوو طلبة الجهات المعنية بالتدخل لمنع المدارس الخاصة من تحصيل الرسوم الدراسية كاملة للعام الدراسي المقبل في ظل بقاء احتمال الدوام عن بعد قائماً لبعض الوقت.

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كمامة

تكررت ملاحظة قراء في عجمان، خصوصاً المناطق الصناعية، وجود تجمعات كبيرة من العمال لا يرتدون الكمامات، ولا يلتزمون بإجراءات التباعد الجسدي، ما يهدد بانتشار أوسع لفيروس كورونا.

تعقيم

طبقت إحدى سلاسل الصيدليات في الشارقة مبادرة لافتة للدعاية عبر وضع أجهزة لمواد التعقيم السائلة للأيدي بالقرب من مصاعد البنايات مع لافتة إرشادات لإجراءات الوقاية والسلامة من «كورونا»، مع أرقام هواتف توصيل الأدوية من فروعها.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

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