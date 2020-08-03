الامارات | الصحة تكشف عن 164 حالة اصابة جديدة بـ"كورونا" و248 حالة شفاء وعدم تسجيل أي حالات وفاة

شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تكشف عن 164 حالة اصابة جديدة بـ"كورونا" و248 حالة شفاء وعدم تسجيل أي حالات وفاة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تبث الآن صحيفة الامارات اليوم عبر موقعها الالكتروني وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي ، نقلاً عن الحساب الرسمي لحكومة الامارات تغطية مباشرة للإحاطة الاعلامية حول مستجدات فيروس "كورونا".

وزارة الصحة: عدم تسجيل إي حالات وفاة لليوم الثالث على التوالي في الدولة.

إجراء 27,811 ألف فحص جديد، وتسجيل 164 حالة إصابة جديدة بمرض #كوفيد19، ليصل العدد الإجمالي للحالات المسجلة في الدولة 61,163 حالة.

تسجيل 248 حالة شفاء جديدة من مرض #كوفيد19، ليبلغ مجموع حالات الشفاء في الدولة 54,863 حالة.

د. الحمادي: لا يوجد دليل علمي يثبت أن #فيروس_كورونا_المستجد ينتقل من خلال السباحة في مياه البحر أو أحواض السباحة، ولكن يجب الالتزام بالإجراءات الوقائية والتباعد الجسدي حول أماكن السباحة.

د. الحمادي: وجود نتيجة سلبية لعينة تم أخذها منذ عدة أيام لا يعني التراخي في إجراءات السلامة ومخالطة الآخرين، فالنتيجة السلبية تعني أن الشخص كان غير مصاب وقت الفحص، ولا تعني بالضرورة أنه لا يزال سلبي بعد مضي أيام.

العويس: تجاوز عدد فحوصات مرض #كوفيد19 في الدولة خلال الأيام الماضية أكثر من 5 مليون فحص.

د. الحمادي: لا ننصح بارتداء الكمامات للأشخاص الذين يعانون من صعوبة في التنفس، أو الغير قادرين على نزع الكمامات بأنفسهم دون مساعدة.

د. الحمادي: الكمامات وحدها لا توفر الحماية المطلوبة، ويجب المحافظة أيضًا على إجراءات التباعد الجسدي والتعقيم المستمر.

د. الحمادي: يوصى بارتداء الأطفال للكمامات، بشرط أن يتجاوز عمرهم العامين، ولا ننصح بأن يرتدي الأطفال الكمامات إذا كانوا يعانون من صعوبة في التنفس، أو كانوا لا يستطيعون نزع الكمامات بأنفسهم لأي سبب كان.

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د. الحمادي: لا ننصح بارتداء الكمامات للأشخاص الذين يعانون من صعوبة في التنفس، أو الغير قادرين على نزع الكمامات بأنفسهم دون مساعدة.

د. الحمادي: ننصح بعدم الانسياق وراء الإعلانات التي تروج لمنتجات تعمل على تحفيز مناعة الجسم وتقي من مرض #كوفيد19، والتي تستغل عامل الخوف والقلق من أجل تسويق هذه المنتجات.

د. الحمادي: خط الحماية الأول لجسم الإنسان هو اتباع أسلوب حياة صحي، ومن خلال ممارسة الرياضة وتناول الطعام الصحي، والابتعاد عن التدخين واضطرابات النوم والسمنة.

د. الحمادي: يضعف جهاز المناعة مع تقدم العمر، ويكون الإنسان أكثر عرضة للإصابة بالالتهابات والأورام، وهذا ما يفسر تعرض كبار السن للمضاعفات بعد الإصابة بمرض #كوفيد19، وبسبب قلة مخزون الخلايا الدفاعية لديهم.

د. الحمادي: ارتداء الكمامات يقلل من فرص انتقال فيروس #كورونا_المستجد، خاصةً أنه ينتقل بصورة رئيسية عن طريق التواصل المباشر مع المصابين، ومن خلال الرذاذ من جسم المصاب سواءً بالسعال والعطس والحديث أثناء التواصل.

العويس: وصلنا في دولة #الإمارات لنسبة شفاء تبلغ 90%، وهي نسبة من بين الأعلى عالمياً.

العويس: عدم اتباع الإجراءات الاحترازية والقيام بالزيارات هو أكبر تحدي في مواجهتنا مع مرض #كوفيد19

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