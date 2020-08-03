الامارات | "الصحة" تسحب 5 تشغيلات من مستحضر طبي لعلاج الربو

شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة" تسحب 5 تشغيلات من مستحضر طبي لعلاج الربو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قررت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، سحب 5 تشغيلات من المستحضر الطبي "Ventolin Nebules- 2.5mg/2.5ml" ، يستخدم لعلاج الربو، بعد العثور على جزئيات قد تسبب خطراً على صحة الانسان.

وأصدرت الوزارة تعميما وجهته إلى جميع المنشآت الصحية، وممارسي الرعاية الصحية في القطاع الخاص بسحب 5 تشغيلات من المستحضر الطبي "Ventolin Nebules- 2.5mg/2.5ml" للشركة المصنعة Aspen Bad Oldesloe GmbH in DE ، يستخدم لعلاج الربو، وعزت سبب السحب إلى العثور على جزيئات PTFEفي تشغيلة واحدة من المادة الخام المستخدمة في التصنيع، والتي تم استخدامها من قبل الشركة المصنعة لتصنيع تشغيلات لمنتجات محلول Sulphate Salbutamol للاستنشاق والشراب.

وأفادت الوزارة أن منظمة الصحة العالمية أفادتها بأن التشغيلات المذكورة دخلت الدولة، كما أن المنتج مسجل في إدارة الدواء بوزارة الصحة ووقاية الدواء.

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وأوصت الوزارة بضرورة سحب الشركة المصنعة للتشغيلات المحددة، من القطاعين الصحيين العام والخاص، وعدم استيرادها، وطالبت جميع ممارسي الرعاية الصحية عدم تداولها إن وجدت لديهم، كذلك طالبت جميع الصيدليات بالتوقف عن صرف هذه التشغيلات وإعادتها للمورد.

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