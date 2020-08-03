الامارات | إعادة فتح الشواطئ العامة في الشارقة

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شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة فتح الشواطئ العامة في الشارقة والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في الشارقة عن إعادة افتتاح الشواطئ العامة بالإمارة، وذلك اعتباراً من اليوم الإثنين الموافق 3 أغسطس 2020، داعياً الجمهور إلى الالتزام بكافة التدابير والإجراءات الاحترازية والتباعد الجسدي لضمان صحة وسلامة أفراد المجتمع.
وإغلاق الشواطئ العامة جاء ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الإمارة للحد من انتشار فايروس "كوفيد - 19"
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