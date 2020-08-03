الامارات | محمد بن راشد يترأس أول اجتماع حضوري لمجلس الوزراء بقصر الرئاسة

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد يترأس أول اجتماع حضوري لمجلس الوزراء بقصر الرئاسة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أول اجتماع حضوري لمجلس الوزراء بقصر الرئاسة بعد عدة اجتماعات عن بعد ..

وقال سموه في تغريدات عبر "تويتر" : ترأست اليوم أول اجتماع حضوري لمجلس الوزراء بقصر الرئاسة بعد عدة اجتماعات عن بعد .. وهو الاجتماع الأول أيضا بعد التشكيل الحكومي الأخير .. باركنا في بداية الاجتماع الانجاز التاريخي للدولة بدخول عصر الطاقة النووية وعصر الفضاء بإطلاق مسبار الأمل

وتابع سموه: "أعدنا تشكيل المجلس الوزاري للتنمية برئاسة أخي الشيخ منصور بن زايد، ولجنة الميزانية العامة للاتحاد برئاسة أخي الشيخ حمدان بن راشد ..كل التوفيق للفريقين المشرفيْن على الكثير من الملفات الاتحادية الاستراتيجية"

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وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي،: "أعمالنا مستمرة في مجلس الوزراء هذا الصيف بسبب الظروف الاستثنائية .. ومشاريعنا ستتوالى .. والموسم الحكومي الجديد نبدأه من أغسطس وليس سبتمبر .. وتفوقنا مرهون بنشاطنا الدائم .. وانجازاتنا مرهونة بفرق عمل لا تتوقف... ومن طلب المعالي هانت عليه التضحيات" ..

وأضاف سموه: "أعدنا تشكيل عدد من المجالس وأصدرنا عدداً من التعيينات الجديدة ... وناقشنا هيكلية الحكومة خلال الفترة المقبلة .. وأهم التغييرات الجديدة لمواكبة أولويات المرحلة المقبلة" .. كما أكدنا على أهمية الملف الاقتصادي في بداية الاجتماع مع اعتمادنا ل٣٣ مبادرة رفعها لنا الوزير الجديد .. وشكلنا لجنة برئاسته لمتابعة التنفيذ .. كما اعتمدنا تعيين أحمد بالهول الفلاسي مسؤولا عن ملف تنشيط السياحة في الدولة وثاني الزيودي مسؤولاً عن استبقاء واستقطاب المواهب".

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