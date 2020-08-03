الامارات | 5 ميزات للحجز الذكي لمركبات الأجرة في رأس الخيمة

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شكرا لقرائتكم خبر عن 5 ميزات للحجز الذكي لمركبات الأجرة في رأس الخيمة والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حدّدت هيئة رأس الخيمة للمواصلات خمس مميزات للحجز الذكي لمركبات الأجرة والليموزين عن طريق تطبيق «كريم»، لمنح المتعاملين الراحة والرفاهية، حيث مكنت الهيئة المتعاملين من معرفة ملف تعريف السائق والموقع وتفاصيل الاتصال، واختيار الدفع نقداً أو ببطاقة الائتمان أو من خلال المحفظة الخاصة بتطبيق «كريم»، إضافة إلى ميزة الرحلة الموجهة بنظام تحديد المواقع GPS للتنقل الموثوق، والقدرة على تقييم الرحلة وعمل السائق، وجمع نقاط مكافأة في كل رحلة من خدمة «هلا» وإنفاقها على الخصومات والقسائم وتبرعات المحتاجين.
وأفاد مدير عام الهيئة، إسماعيل البلوشي، بأن الهيئة أبرمت أخيراً اتفاقية لمنح حقوق الامتياز لشركتي «كريم» و«هلا» لتقديم خدمات الحجز الذكي لمركبات الأجرة والليموزين، كمرحلة تجريبية في رأس الخيمة.
وأضاف أن الحجز الذكي أصبح الأداة الأكثر فاعلية لمواءمة العرض مع الطلب، باعتباره نظاماً فعالاً لتوفير تجربة سهلة للمتعاملين في الحصول على مركبات الأجرة وخدمات الليموزين، وتوفر للمتعاملين أسلوباً أكثر ذكاءً للتنقل في رأس الخيمة من خلال التعرّف مسبقاً إلى التعرفة، وتتبّع مسار الرحلة، والدفع إما نقداً أو عبر بطاقة ائتمان.
كما يستفيد المتعاملون من ميزة عدم ارتفاع الأسعار في أوقات الذروة، علاوة على التمتع بكامل الخدمات، التي يوفرها تطبيق «كريم»، شاملة برنامج «كريم» لمكافأة ولاء المتعاملين.
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