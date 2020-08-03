الامارات | 26 ألف مكالمة لشرطة أبوظبي و12 ألفاً لشرطة الشارقة خلال العيد

شكرا لقرائتكم خبر عن 26 ألف مكالمة لشرطة أبوظبي و12 ألفاً لشرطة الشارقة خلال العيد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تلقّت شرطة أبوظبي 26 ألف مكالمة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.

كما تلقت غرفة العمليات المركزية في شرطة الشارقة 12 ألفاً و313 مكالمة خلال الفترة ذاتها، معظمها للإبلاغ عن حوادث بسيطة.

وتفصيلاً، أكد مدير إدارة العمليات بقطاع العمليات المركزية، في شرطة أبوظبي، العميد ناصر سليمان المسكري، تلقي مركز القيادة والتحكم في إدارة العمليات، في القيادة العامة أكثر من 26 ألف مكالمة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، عبر رقم الطوارئ 999 على مستوى مدن أبوظبي والعين والظفرة. وأضاف أن شرطة أبوظبي وفرت أفضل الأجهزة والتقنيات والكوادر البشرية في غرفة العمليات ضمن استراتيجيتها لتقديم أفضل الخدمات للجمهور، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، داعياً أفراد المجتمع إلى عدم التردد في الاتصال بغرفة العمليات المركزية للإبلاغ عن الحوادث التي يتعرضون لها، مشيراً إلى أن غرفة العمليات تعمل على مدار الـ24 ساعة طوال أيام الأسبوع، وخلال المناسبات والأعياد الوطنية والدينية. كما تلقى مركز الاتصال في غرفة العمليات المركزية لشرطة الشارقة 12 ألفاً و313 مكالمة خلال الفترة ذاتها.

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وذكر مدير إدارة العمليات في شرطة الشارقة، العقيد جاسم بن هده، أن غرفة العمليات المركزية تلقت 11 ألفاً و406 مكالمات طارئة، و907 مكالمات غير طارئة. وأضاف أن معظم المكالمات تتعلق ببلاغات الحوادث البسيطة، والاستفسارات العامة والخدمات الشرطية المقدمة أثناء العطلة.

وأكد مدير إدارة المرور والدوريات، المقدم محمد علاي النقبي، أن الدوريات المرورية، ووعي الجمهور بإجراءات السلامة المرورية، أسهما في عدم تسجيل وفيات خلال العطلة.

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