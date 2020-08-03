الامارات | سكيك

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كمامات

طالب سكان في عجمان الجهات المختصة بتوقيع عقوبات صارمة بحق من يقومون برمي الكمامات وقفازات الأيدي على الأرض، وعدم وضعها في براميل القمامة المخصصة لذلك، ما يتسبب في أضرار صحية وبيئية على المجتمع بشكل عام، خصوصاً في ظل جائحة «كورونا».

شوارع

لاحظ سائقون بمناطق سكنية في الشارقة، وجود أفراد يندفعون باتجاه الشوارع الفرعية بين البنايات السكنية من دون انتباه، بشكل مخالف للسير، ما يسبب الحوادث ويعيق حركة المرور.

أكاديمية

استفسر أولياء أمور من إدارة إحدى الأكاديميات الخاصة لكرة القدم، عن مصير اشتراكاتهم المدفوعة قبل التوقف بسبب فيروس كورونا مباشرة، وطالبوا باستمرار الحصص حتى نهاية الاشتراك.

تسوّل

لاحظ سكان في أبوظبي انتشار المتسولين بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، وحذروا من تحول هذا الأمر إلى ظاهرة تخدش الصورة النمطية للمدينة، مشيرين إلى تعدد وسائل التسوّل وتنوعها بشكل كبير، لكنها جميعاً تصبّ في الهدف ذاته.

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خدمة

اشتكى قراء حاولوا التواصل مع «إفادة» التي توفرها وزارة التربية والتعليم عن طريق خدمة الاتصال بالرقم (80051115)، من عدم الاستفادة منها، إذ إن الردّ على الاتصال في جميع الأوقات هو بعبارة: «مازالت كافة الخطوط مشغولة يرجى إعادة الاتصال في ما بعد».

ترفيه

طالب عشاق الألعاب المائية باستكمال فتح بقية المدن الترفيهية، بعدما عادت الحياة إلى «وايلد وادي» في دبي، تزامناً مع فترة الإجازة الصيفية لطلاب المدارس، إذ تحظى الوجهات الترفيهية المائية باهتمام وإقبال كبيرين في مثل هذا الوقت من السنة.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

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