الامارات | براءة عربي من تهمة تزوير أوراق رسمية

شكرا لقرائتكم خبر عن براءة عربي من تهمة تزوير أوراق رسمية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - برأت محكمة الجنايات في عجمان شخصاً من جنسية دولة عربية من تهمة تزوير محررات رسمية لإصدار رخصة تجارية، إذ قلد المتهم توقيع صاحب شركة وإضافة اسمه كشريك عليها، وقدمها إلى الجهات المعنية لإصدار رخصة جديدة.

وتعود تفاصيل القضية - حسب أوراقها - عندما قدم الشاكي بلاغاً ضد المتهم بأحد مراكز الشرطة يفيد بقيامه باصطناع ورقة لا مانع من إصدار رخصة باسمه ودخوله بشراكة مع المجني عليه، إذ استخدم أوراق شركته وتوجه للدائرة الاقتصادية، وتمكن من الحصول على الموافقة للدخول برخصة جديدة وبشراكة معه.

وكانت المحكمة واجهت المتهم بالتهم المنسوبة إليه خلال جلساته السابقة، فأنكر التهم، وقرر أنه حصل على الموافقة من مدير الشركة الذي سلمه الشهادة بعدم ممانعة الكفيل موقعة ومختومة.

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وأكد الشاكي في محاضر التحقيقات أنه لم يوقع على المستندات، إذ كان خارج الدولة، وأن مدير الشركة مخول بالإدارة والتوقيع على أعمالها، ولم يكن يعلم أن المتهم أخذ الموافقة منه، فقدّم بحق المتهم الشكوى.

وأكدت المحامية هند المازمي أن النيابة العامة طلبت إحالة القضية لمحكمة الاستئناف بعد الحكم ببراءة المتهم، مشيرة إلى أنها تقدمت بمذكرة دفاع شملت إلغاء الاستئناف المقدم من النيابة لعدم الصحة والثبوت، والإبقاء على الحكم الصادر من أول درجة ببراءة المتهم من التهم المنسوب إليه.

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