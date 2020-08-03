الامارات | 239 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و360 حالة شفاء

شكرا لقرائتكم خبر عن 239 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و360 حالة شفاء والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن إجرائها 42 ألفاً و428 فحصاً جديداً خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي، تماشياً مع خطتها لتوسيع وزيادة نطاق الفحوص بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) والمخالطين لهم وعزلهم.

وأسهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص وتوسيع نطاق الفحوص، على مستوى الدولة، في الكشف عن 239 إصابة جديدة بالفيروس، من جنسيات مختلفة، وجميعها مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة. وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 60 ألفاً و999 حالة.

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كما أعلنت الوزارة عن شفاء 360 حالة جديدة لمصابين بالفيروس وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 54 ألفاً و615. وأعلنت الوزارة عدم تسجيل أي حالة وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

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