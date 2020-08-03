الامارات | دعوة رواد الأعمال الشباب إلى المشاركة في منافسات التقنية بأبوظبي

شكرا لقرائتكم خبر عن دعوة رواد الأعمال الشباب إلى المشاركة في منافسات التقنية بأبوظبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دعت دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي رواد الأعمال الشباب المبتكرين، من المقيمين في الدولة، إلى التسجيل في منافسات الشباب التقنية لعام 2020، (الهاكاثون) الصيفي الأبرز والموجه للمشروعات الريادية الناشئة.

وقالت إن التسجيل متاح حتى 8 أغسطس الجاري.

وتُقام المنافسات بالتعاون مع «ستارت إيه دي» منصة تسريع الأعمال التابعة لجامعة نيويورك أبوظبي.

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وتهدف المنافسات إلى تمكين وتطوير الحلول التقنية المبتكرة محلياً لمعالجة أهم التحديات العالمية ذات الصلة بقطاعات التعليم والاقتصاد والبنية التحتية والمجتمع، إذ تستقبل المسابقة مشاركات الشباب من عمر 18 حتى 29 سنة.

وتشهد المنافسات إقبالاً كبيراً للتسجيل والتأهل لمخيم التدريب والتوجيه الصيفي الافتراضي، حيث صمم المخيم الذي يمتد على مدار يومين لتجهيز المشاركين المبتكِرين بالمهارات وسبل تنمية أفكار مشروعاتهم وتحويلها لشركات ناشئة تتمتع بجميع معايير النجاح، إضافة إلى حصول الفائزين في المنافسة على جائزة تصل قيمتها إلى 8000 درهم.

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