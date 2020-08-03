الامارات | انطلاق الامتحانات التعويضية وتحسين المستوى لطلبة الـ 12

شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق الامتحانات التعويضية وتحسين المستوى لطلبة الـ 12 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق اليوم امتحانات طلبة الصف الـ12 في التعليم العام والخاص المطبق لمنهاج الوزارة في المسارين العام والمتقدم (الذكور المواطنين فقط) الذين لم يتمكنوا من اجتياز مادة أو أكثر، أو الراغبين بتحسين النسبة في مواد (اللغة العربية – اللغة الإنجليزية – الرياضيات).

واعتمدت الوزارة جدول امتحانات خاصاً للمسار العام والمتقدم، ومن المقرر أن يستهل طلبة المسارين العام والمتقدم امتحاناتهم التي سيتم إجراؤها إلكترونياً بمادة الرياضيات اليوم، في الفترة من التاسعة صباحاً وحتى الخامسة مساءً.

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ومن المقرر أن يتقدموا غداً لأداء امتحان مادة اللغة العربية، بينما تم تخصيص يوم الأربعاء لأداء امتحان مادة الفيزياء، والخميس لأداء اللغة الإنجليزية، إضافة إلى امتحان طلبة المسار العام في مادتي الأحياء والكيمياء، وطلبة المسار المتقدم لامتحان مادة الكيمياء.

وحددت الوزارة الزمن الكلي للامتحان بـ60 دقيقة، موضحة أن كل سؤال مقيّد بزمن يظهر بجانب السؤال قبل الانتقال إلى السؤال التالي، وقبل انتهاء الوقت المحدد للسؤال. ولفتت إلى أنه عند انتهاء الزمن المخصص للسؤال لا يمكن الإجابة عنه أو تغيير الإجابة، ويجب الانتقال للسؤال التالي مباشرة، مؤكدة أنه عند انتقال الطالب إلى السؤال التالي لا يمكن العودة إلى السؤال السابق، على أن تكون الكتابة في مادة اللغة الإنجليزية مخصصة لطلبة مدارس التعليم العام فقط.

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