الامارات | "صحة" تعلن تسجيل الراغبين بالمشاركة في أول تجربة سريرية للقاح كورونا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت دائرة الصحة أبوظبي بالتعاون مع شركة "جي 42 للرعاية الصحية" و شركة أبوظبي للخدمات الصحية "صحة" افتتاح عيادة ميدانية متخصصة في مركز أبوظبي الوطني للمعارض "أدنيك" لتسجيل و فحص و اختبار المتطوعين الراغبين بالمشاركة في أول تجربة سريرية على مستوى العالم للمرحلة الثالثة من اللقاح غير النشط لفيروس "كوفيد-19" وذلك من خلال زيارتهم بشكل مباشر دون الحاجة إلى أخذ مواعيد.

ويتيح مركز أبوظبي للمعارض "أدنيك" تسجيل واجراء الفحص الطبي لنحو 1000 متطوع يوميا ويمكن للراغبين في التطوع زيارة العيادة الميدانية دون الحاجة إلى موعد مسبق بهدف تلقي الفحوصات اللازمة المؤهلة لتجارب اللقاح الجديد وذلك بعد ثلاثة أيام من اجتياز اختبار كورونا "كوفيد-19" وستكون العيادة مفتوحة فقط للأفراد المقيمين في أبوظبي.

و يتولى فريق من الممرضين والإداريين وعدد من خبراء القطاع الصحي في شركة "صحة" مسؤولية استقبال المتطوعين في العيادة الميدانية في "أدنيك" وإدارة إجراءات التسجيل والاختبارات الطبية اللازمة وإدارة اللقاح التجريبي غير النشط وستكون هذه العيادة متاحة يوميا من الساعة 08:00 صباحا حتى 08:00 مساء.

ومنذ انطلاقة برنامج "لأجل الإنسانية" في 16 يوليو 2020، قام آلاف الأشخاص من كل إمارات الدولة بالتسجيل للمشاركة بالتجارب السريرية وسيكون للعيادة الميدانية الجديدة دور كبير في تسهيل إجراءات تسجيل المتطوعين وإجراء الفحوصات اللازمة المؤهلة ودعوتهم بعد أيام للقدوم وتلقي أول جرعة تجريبية من اللقاح غير النشط.

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و تدير شركة "جي 42 للرعاية الصحية" عمليات التجارب السريرية تحت إشراف دائرة الصحة في أبوظبي وبالتعاون مع شركة أبوظبي للخدمات الصحية "صحة" التي تتولى فرقها كل العمليات على الأرض.

ويجري حاليا دراسة حول إمكانية افتتاح عيادات مماثلة في مناطق آخرى في الدولة بهدف تعزيز راحة جميع الراغبين بالتطوع في هذا الاختبار.

و للإطلاع على مزيد من التفاصيل يمكن زيارة الموقع الإلكتروني www.4humanity.ae و كذلك متابعة كل التطورات الخاصة ببرنامج #لأجل_الإنسانية على مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر وفيسبوك وإنستغرام: @AShot4Humanity".