الامارات | سفارة الدولة في الأردن تنفذ مشروع الأضاحي 2020

شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة الدولة في الأردن تنفذ مشروع الأضاحي 2020 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نفذت سفارة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة الأردنية الهاشمية مشروع توزيع الأضاحي المقدم من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي للعام 1441/2020.

وأشرف السيد فهد منير العتيبي القائم بأعمال السفارة بالإنابة، على عملية توزيع الأضاحي خلال أيام عيد الأضحى المبارك والتي شملت آلاف الأسر العفيفة من مختلف أنحاء المملكة، وجاء ذلك بالتعاون مع الجمعيات الخيرية والمراكز المعنية في الأردن، كما جرى توزيع الأضاحي في المخيم الإماراتي-الأردني للاجئين السوريين في منطقة مريجيب الفهود بمحافظة الزرقاء.

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وأكد العتيبي أن مشروع الأضاحي في الأردن أحد المشاريع الموسمية التي تنفذها دولة الإمارات في الأردن، وتعكس عمق العلاقة وتميزها بين البلدين الشقيقين، وبما ينسجم مع التعاليم الإسلامية السمحة ومبدأ التكافل الاجتماعي والتعاون مع الأشقاء.

الجدير بالذكر، أن مشروع الأضاحي يأتي ضمن المشاريع والمبادرات الخيرية والإنسانية التي تقدمها المؤسسات والهيئات والجمعيات الخيرية بدولة الإمارات، وتشرف على تنفيذها سفارة الدولة بعمّان في العديد من المناطق الفقيرة ومخيمات اللاجئين في الأردن.

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