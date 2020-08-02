الامارات | بالفيديو هروب أضاحي من الذبح قفزا في البحر وآخر في البر

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو هروب أضاحي من الذبح قفزا في البحر وآخر في البر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهدت مناطق في إمارة رأس الخيمة خلال عيد الأضحى المبارك هروب عدد من الأضاحي من أصحابها خلال نقلها إلى مقاصب البلدية لذبحها، حيث قفز "تيس" في بحر خور رأس الخيمة هروبا من الذبح، إضافة إلى هروب عدد آخر من في سوق المواشي أثناء انزالها من قبل أصحابها لبيعها للمستهلكين.

وقال المواطنون سعيد الشحي، حمد راشد وإبراهيم عبد الله، إن هروب أضاحي العيد في أسواق المواشي أمر اعتيادي يحدث سنويا في مختلف الأسواق نظرا لوجود عدد كبير من المستهلكين الراغبين في شراء الأضاحي وشعور المواشي بالخوف نتيجة هذا العدد الكبير من المستهلكين، وعدم احكام ربطها بشكل جيد،الأمر الذي يؤدي إلى هروبها ومحاولة افلات حبالها بأي طريقة.

وأضافوا أن سوق المواشي أسفل جسر رأس الخيمة شهد هروب وقفز تيس إلى بحر الخور في مشهد درامي، حيث قفز خلفه ثلاثة مواطنين من أجل إنقاذه من الغرق وتفادي خسارته من قبل صاحبه.

Advertisements

وأشاروا إلى هروب عدد من الأضاحي التي أحضرها أصحابها لبيعها في سوق رأس الخيمة للمواشي، حيث تم اللحاق بها ومطاردتها من قبل عدد من المتواجدين في السوق، والامساك بها واحكام رباطها حتى لا تفلت مجددا من أصحابها.

وأضافوا أنه لم تحدث أي إصابات في المواشي التي هربت وأنه يتم فحصها من قبل الأطباء البيطريين في البلدية المتواجدين في المقاصب قبل ذبحها للتأكد من سلامتها الصحية والجسدية

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news