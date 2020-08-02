البحرين: تصريحات وزير دفاع تركيا بشأن الإمارات استفزاز مرفوض

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أدانت البحرين، اليوم الأحد، بشدة التصريحات العدائية الصادرة عن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار تجاه دولة الإمارات العربية المتحدة. وأعربت وزارة الخارجية البحرينية عن استنكارها للتصريحات العدائية تجاه الإمارات، واعتبرتها "استفزازًا مرفوضًا يتناقض مع الأعراف الدبلوماسية، وتهديدًا مستهجنًا لدولة عربية شقيقة تميزت بمواقفها القومية الأصيلة ودورها الفاعل البناء في المجتمع الدولي". وأكدت البحرين على تضامنها مع دولة الإمارات ووقوفها صفًا واحدًا معها في موقفها الثابت بشأن التدخلات التركية في الشؤون الداخلية للدول العربية والتي تتعارض مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وميثاق منظمة التعاون الإسلامي. وأشارت وزارة الخارجية البحرينية إلى أن التدخلات التركية "تمثل تهديدًا للأمن القومي العربي والأمن والسلم الإقليمي". وشن وزير الدفاع التركي في حوار مع قناة "الجزيرة" القطرية هجوما عدائيا ضد الإمارات، حمل مزاعم باطلة حول دور لها في ليبيا التي أغرقتها أنقرة بمرتزقة وإرهابيين في محاولة بائسة لسرقة البلد الغني بالنفط بعد أن فقد نظام رجب طيب أردوغان نفط تنظيم "داعش" الذي تاجر به لسنوات على حساب آلام السوريين. وتعقيبا على ذلك، قال الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، إن "التصريح الاستفزازي لوزير الدفاع التركي سقوط جديد لدبلوماسية بلاده". وأضاف قرقاش في تغريدة عبر حسابه على تويتر: "منطق الباب العالي والدولة العليّة وفرماناتها مكانه الأرشيف التاريخي". وتابع: "العلاقات لا تدار بالتهديد والوعيد، ولا مكان للأوهام الاستعمارية في هذا الزمن، والأنسب أن تتوقف تركيا عن تدخلها في الشأن العربي".