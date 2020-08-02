الامارات | مميزات الحجز الذكي لمركبات الأجرة في رأس الخيمة

شكرا لقرائتكم خبر عن مميزات الحجز الذكي لمركبات الأجرة في رأس الخيمة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حددت هيئة رأس الخيمة للمواصلات خمس مميزات للحجز الذكي لمركبات الأجرة والليموزين عن طريق تطبيق «كريم»، لمنح المتعاملين الراحة والرفاهية، حيث مكنت الهيئة المتعاملين من معرفة ملف تعريف السائق والموقع وتفاصيل الاتصال، واختيار الدفع نقدا أو ببطاقة الائتمان أو من خلال المحفظة الخاصة بتطبيق (كريم)، إضافة إلى ميزة الرحلة الموجهة بنظام تحديد المواقع GPS للتنقل الموثوق، والقدرة على تقييم الرحلة وعمل السائق، وجمع نقاط مكافأة في كل رحلة من خدمة «هلا» وانفاقها على الخصومات والقسائم وتبرعات المحتاجين.

وأشار مدير عام الهيئة اسماعيل البلوشي، إلى أن الهيئة عقدت في بداية الشهر الجاري اتفاقية لمنح حقوق الامتياز لشركتي «كريم» و«هلا» لتقديم خدمات الحجز الذكي لمركبات الأجرة والليموزين، كمرحلة تجريبية في رأس الخيمة على أن يتم الإطلاق الكلي لتغطية جميع أنحاء الإمارة بحلول شهر أغسطس المقبل.

Advertisements

وأوضح أن خدمات الحجز الذكي للمركبات تأتي ضمن استراتيجية الهيئة في التحول الرقمي والذكي لخدماتها لمواكبةً للتحول في مجال تخطيط النقل في المدن من حيث تسهيل التنقل للأفراد وتقليل الاعتماد على المركبات الخاصة والتحول الرقمي والذكي في الخدمات.

وأضاف أن الحجز الذكي والإلكتروني أصبح الأداة الأكثر فاعلية لمواءمة العرض مع الطلب، باعتباره نظاماً فعالاً لتوفير تجربة سهلة للمتعاملين في الحصول على مركبات الأجرة وخدمات الليموزين وتوفر للمتعاملين أسلوباً أكثر ذكاءً للتنقل في إمارة رأس الخيمة من خلال التعرّف مسبقاً على التعرفة، وتتبّع مسار الرحلة، والدفع إما نقداً أو عبر بطاقة ائتمان، كما يستفيد المتعاملون من ميزة عدم ارتفاع الأسعار في أوقات الذروة، علاوة على التمتع بكامل الخدمات، التي يوفرها تطبيق كريم، شاملاً برنامج كريم لمكافأة ولاء المتعاملين

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news