الامارات | تنبيه للمقيمين .. ضرورة التأكد من صحة معلومات جواز السفر في طلب تصريح العودة

شكرا لقرائتكم خبر عن تنبيه للمقيمين .. ضرورة التأكد من صحة معلومات جواز السفر في طلب تصريح العودة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دعت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، المقيمين المتواجدين خارج الدولة، إلى ضرورة التأكد من صحة معلومات جواز السفر في طلب تصريح العودة، إذ أكدت أنه يجب استخدام نفس جواز السفر لحجز تذكرة السفر والقدوم إلى الإمارات، منبهة إلى أنه في حالة وجود اختلاف في بيانات جواز السفر يجب التقدم بطلب للحصول على تصريح دخول جديد.

ونبهت إلى ضرورة عدم حجز او شراء تذاكر السفر او السفر قبل الحصول على الموافقة على طلب تصريح الدخول، حيث ان مراجعة الطلب قد يتطلب بعض الوقت، مضيفة أنه بعد الحصول على الموافقة، يمكن حجز تذاكر السفر وفقًا لتاريخ السفر الفعلي، حيث تعتبر التواريخ المدخلة في الطلب تواريخ افتراضية.

ويخول تصريح العودة الذي تصدره للمقيمين الموجودين خارج الدولة، عبر خدمة «تصريح دخول المقيمين» على موقعها الإلكتروني (Smartservice.ica.gov.ae) حامله الدخول إلى الإمارات خلال 21 يوماً من تاريخ صدور الموافقة.

وأكدت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية أنه يتم إلغاء طلب التصريح في حال إعادته ثلاث مرات لوجود نواقص في البيانات، أو عدم استكمال الوثائق المطلوبة.

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وأكدت إصدار التصاريح بشكل تدريجي، ضمن ضوابط واشتراطات محددة لدخول الدولة، في ظل الأوضاع الصحية الراهنة، وحفاظاً على سلامة المقيمين الراغبين في العودة إلى الإمارات.

وأطلقت الإمارات في وقت سابق مبادرة لعودة المقيمين من أصحاب الإقامات السارية الموجودين خارج الدولة، تستهدف عودة ما يقارب 200 ألف شخص، بالتنسيق بين وزارة الخارجية والتعاون الدولي والهيئة.

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