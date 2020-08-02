دولة الإمارات تقدم أكثر من 1248 طناً من المساعدات الطبية خلال أزمة كورونا 

قدمت دولة الإمارات أكثر من 1248 طناً من المساعدات لأكثر من 92 دولة استفاد منها أكثر من مليون من العاملين في المجال الطبي. أرسلت دولة الإمارات طائرة مساعدات على متنها 60 طناً من الإمدادات الطبية وأجهزة الفحص إلى تركمانستان. يأتي ذلك ضمن 90 طناً مخصصة لها لدعم جهود 90 ألفاً من العاملين في المجال الصحي وتعزيز قدرتهم على مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19". وقال عبدالعزيز الهاشمي القائم بالأعمال في سفارة الإمارات في عشق آباد: "إن دولة الإمارات وتركمانستان تتمتعان بعلاقات ثنائية متميزة تحظى بدعم ورعاية قيادتي البلدين الصديقين في إطار الحرص المستمر على تعزيزها وتنميتها في المجالات التنموية كافة وبما يحقق المصالح المشتركة". وأضاف: "تأمل دولة الإمارات في أن تساهم المساعدات الطبية التي أرسلت اليوم في تعزيز قدرات الطواقم الطبية والتمريضية في تركمانستان وتوفير المزيد من الحماية لها في مواجهة الجائحة".
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