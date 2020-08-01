الامارات | "الدولية للطاقة الذرية"تهنئ الإمارات على تشغيل أول مفاعل سلمي للطاقة النووية

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - هنأ رافائيل ماريانو غروسي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية دولة الإمارات العربية المتحدة على تشغيل أول مفاعل سلمي للطاقة النووية في العالم العربي بمحطة " براكة " . وأشاد بهذه الخطوة ووصفها بأنها " إنجاز مهم " نحو إنتاج طاقة نظيفة . تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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