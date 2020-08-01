الرئيس المصري يهنئ الإمارات على بدء تشغيل محطة براكة للطاقة النووية السلمية

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هنأ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسى، الإمارات، على بدء تشغيل محطة براكة للطاقة النووية السلمية، قائلا :" إنجاز جديد يضاف إلى سجل إنجازاتها، يجسد الحلم المنشود لتكون الأمة العربية صاحبة ريادة وتفوق". وقال السيسى فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر :"أهنئ دولة الإمارات الشقيقة واخي سمو الشيخ محمد بن زايد على بدء تشغيل محطة براكة للطاقة النووية السلمية وهو إنجاز جديد يضاف إلى سجل إنجازاتها، يجسد الحلم المنشود لتكون الأمة العربية صاحبة ريادة وتفوق وتميز في جميع المجالات التي تخدم الإنسانية". وكان قد أكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولى عهد أبو ظبى، أن الإمارات حققت نقلة نوعية في قطاع الطاقة الإماراتي وخطوة مهمة على طريق استدامة التنمية، على خلفية بدء تشغيل المحطة الأولى من محطات براكة للطاقة النووية السلمية. وقال بن زايد فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر :"حققنا نقلة نوعية في قطاع الطاقة الإماراتي وخطوة مهمة على طريق استدامة التنمية، بأيدي كفاءاتنا الوطنية..المحطة الأولى من محطات براكة للطاقة النووية السلمية تبدأ عملياتها التشغيلية وفق أعلى معايير السلامة العالمية، براكة إنجاز حضاري وتنموي تضيفه الإمارات إلى رصيد إنجازاتها المتفردة".