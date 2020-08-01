الامارات | محمد بن راشد : الإمارات شطرت الذرة.. وتريد استكشاف المجرة.. لا شيء مستحيل

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد : الإمارات شطرت الذرة.. وتريد استكشاف المجرة.. لا شيء مستحيل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، عبر حساب سموه على «تويتر» اليوم عن نجاح دولة الإمارات في تشغيل أول مفاعل سلمي للطاقة النووية في العالم العربي، وذلك في محطات براكة للطاقة النووية بأبوظبي .

وقال سموه "نجحت فرق العمل في تحميل حزم الوقود النووي واجراء اختبارات شاملة وإتمام عملية التشغيل بنجاح ... أبارك لأخي محمد بن زايد هذا الانجاز واضاف سموه: "الهدف هو تشغيل أربع محطات للطاقة النووية ستوفر ربع حاجة الدولة من الكهرباء بطريقة آمنة وموثوقة وخالية من الانبعاثات.. الإمارات شطرت الذرة.. وتريد استكشاف المجرة.. رسالة للعالم بأن العرب قادرون على استئناف مسيرتهم العلمية.. ومنافسة بقية الأمم العظيمة.. لا شيء مستحيل".

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