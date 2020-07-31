الامارات | أشغال الشارقة تفتتح حديقة العالم الإسلامي أمام الزوار

شكرا لقرائتكم خبر عن أشغال الشارقة تفتتح حديقة العالم الإسلامي أمام الزوار والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - افتتحت دائرة الأشغال العامة بالشارقة حديقة العالم الإسلامي الواقعة بالقرب من المدينة الجامعية على طريق الشارقة الذيد بحضور رئيس الدائرة المهندس علي بن شاهين السويدي، ومدير عام المدينة الجامعية خالد بن بطي الهاجري، وحشد من المهندسين والزوار.

وأكد المهندس علي بن شاهين السويدي أن رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة تجسدت بأن تضم الحديقة لوحات تحمل أسماء علماء مسلمين ومخترعات إسلامية ونبذة عن تاريخهم وفترة انشغالهم بهذه العلوم وتم وضع المعلومات بطريقة جميلة بالرسومات .

وأضاف أن صاحب السمو حاكم الشارقة تبنى هذا المشروع لرؤيته الثاقبة بأهمية ارتباط الدين بالعلم ورغبته في نسج أسماء علماء الأمة الإسلامية في حديقة إسلامية جوهرها التفكر وهدفها تحسين التعليم وتعزيز الوعي ضمن إطار التنمية المستدامة والمحافظة على التقاليد الإسلامية والعربية.

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وأشار إلى أن هذه الحديقة تحتوي على معلومات عن 16 عالماً مسلماً بحيث تدخل الثقافة والمعرفة إلى عالمنا ولأطفالنا وشبابنا لتقوم الحديقة بتغذيتهم فكريا بمجرد لمحها أثناء مرورهم بالحديقة .

وتضم الحديقة كافة الخدمات من جلسات للعائلات وخدمات ومرافق خدمية بالإضافة إلى مناطق لألعاب الأطفال خارجية تقع الأولى منها على مساحة 1400 متر مربع محاطة بأرضية مطاطية والأخرى بأرضية رملية على مساحة 400 متر مربع.

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