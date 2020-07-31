الامارات | "طبية عجمان" تفتتح مركزا لفحص "كورونا" في مركز اللولو

شكرا لقرائتكم خبر عن "طبية عجمان" تفتتح مركزا لفحص "كورونا" في مركز اللولو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - افتتحت منطقة عجمان الطبية، اليوم، مركزا جديدا لعمل المسوحات لمرض كورونا (كوفيد 19) في مركز اللولو الذي يقع بجانب بلدية عجمان.

وأوضح مدير منطقة عجمان الطبية حمد تريم الشامسي أن افتتاح المركز يأتي ضمن توجيهات القيادة الرشيدة في تقديم الخدمات التي يحتاجها أفراد المجتمع للمحافظة على صحتهم ضد جائحة كورونا في جميع الظروف والأوقات لذلك تم اختيار مركز اللولو لافتتاح هذا المركز ليخدم سكان إمارة عجمان ولا سيما في هذا الموقع الحيوي والهام من الإمارة، موضحا أن المركز يستقبل الراغبين في عمل المسوحات لمرض كورونا ابتداء من الساعة 12 ظهرا وحتى الساعة الثامنة مساءاً طوال أيام العيد حيث تستمر خدمات المركز ابتداء من اليوم الجمعة وحتي مساء الأحد القادم ، ويتم عمل الفحوصات لجميع الراغبين مجانا، وتم اقامة هذا المركز بالتعاون مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارىء والأزمات والكوارث مركز عجمان ، وشركة بيور هيلث ، ودائرة التنمية الاقتصادية ، ومركز اللولو.

Advertisements

وقال مدير طبية عجمان: "جاء افتتاح هذا المركز ليكون بديلا مؤقتا عن مركز البيت متوحد خلال فترة إجازة عيد الأضحى المبارك ، حيث سيعود مركز البيت متوحد لعمل فحوصات مرض كرونا عقب اجازة العيد مباشرة".

وطالب مدير منطقة عجمان الطبية أفراد المجتمع بضرورة عمل الفحوصات من أجل المحافظة على صحتهم وكذلك التصدي لمرض كرونا ، منوها بضرورة الالتزام بالتباعد الاجتماعي خاصة في مثل هذه المناسبة السعيدة (عيد الأضحى المبارك) حتى تعم الفرحة الجميع وهم يتمتعون بصحة وسلامة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news