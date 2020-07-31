الامارات | غدا.. طقس مغبر وغائم جزئياً

شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. طقس مغبر وغائم جزئياً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا مغبرا وغائما جزئيا أحيانا، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً، مع فرصة تكون السحب الركامية على بعض المناطق الشرقية والجنوبية بعد الظهر قد يصاحبها سقوط أمطار، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا مثيرة للغبار والأتربة.

وقال المركز في بيانه اليومي إن الرياح ستكون جنوبية شرقية الى شمالية شرقية / 18 - 30 تصل إلى 42 كم/س أحياناً ويكون الموج في الخليج العربي خفيفا الى متوسط ويحدث المد الأول عند الساعة 12:47 والمد الثاني عند 23:18 والجزر الأول عند الساعة 16:44 والجزر الثاني عند الساعة 06:50 ..وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا الى متوسط ويحدث المد الأول عند 08:53 والمد الثاني عند الساعة 19:40 والجزر الاول عند الساعة 14:31 والثاني عند الساعة 02:35.

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