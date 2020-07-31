الامارات | محمد بن زايد: فريق "مسبار الأمل" نموذج مشرف للشباب الإماراتي

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن زايد: فريق "مسبار الأمل" نموذج مشرف للشباب الإماراتي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كرم صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، فريق "مسبار الأمل"، خلال استقباله، اليوم، في قصر الوطن.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، في حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "سعدت وأخي محمد بن راشد .. بتكريم فريق الإمارات لاستكشاف المريخ "مسبار الأمل ".. نموذج مشرف للشباب الإماراتي الذي نراهن عليه لخوض المنافسة في مضمار التقدم العلمي..بتوفيق الله سيصل المسبار إلى وجهته في الذكرى الخمسين للاتحاد..مرحلة جديدة من الطموح والتميز بهمة أبنائنا وعزيمتهم".

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