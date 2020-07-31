الامارات | "الصحة" تكشف عن 283 إصابة جديدة بـ "كورونا" و283 حالة شفاء

شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة" تكشف عن 283 إصابة جديدة بـ "كورونا" و283 حالة شفاء والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تماشيا مع خطة وزارة الصحة و وقاية المجتمع لتوسيع و زيادة نطاق الفحوصات في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر و حصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد /كوفيد-19/ و المخالطين لهم و عزلهم أعلنت الوزارة إجراءها 54 ألفا و727 فحصا جديدا خلال الساعات الأربع و العشرين الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل و أحدث تقنيات الفحص الطبي.

و ساهم تكثيف إجراءات التقصي و الفحص و توسيع نطاق الفحوصات على مستوى الدولة في الكشف عن 283 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة و جميعها حالات مستقرة تخضع للرعاية الصحية اللازمة وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 60,506 حالات.

كما أعلنت الوزارة عن وفاة مصابين اثنين و ذلك بتداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد ليبلغ عدد الوفيات في الدولة 351 حالة.

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و أعربت وزارة الصحة و وقاية المجتمع عن أسفها و خالص تعازيها و مواساتها لذوي المتوفيين و تمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين وأهابت بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية و التقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الاجتماعي ضمانا لصحة و سلامة الجميع.

و أعلنت الوزارة عن شفاء 283 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد /كوفيد-19/ و تعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى و بذلك يبلغ مجموع حالات الشفاء 53,909 حالات.

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