الامارات | حكام الإمارات و أولياء العهود ونواب الحكام يهنئون رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد بعيد الأضحى

شكرا لقرائتكم خبر عن حكام الإمارات و أولياء العهود ونواب الحكام يهنئون رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد بعيد الأضحى والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - هنأ أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وأعرب صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة و صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان و صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة و صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة عن خالص تهانيهم بهذه المناسبة الإسلامية العزيزة على قلوب المسلمين ..داعين الله عز و جل أن يعيدها على سموهم بموفور الصحة و العافية و على شعب الإمارات و الأمتين العربية و الإسلامية بمزيد من التقدم و الازدهار.

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كما بعث أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات برقيات تهنئة بالمناسبة نفسها إلى ملوك و رؤساء و أمراء الدول العربية والإسلامية متمنين لهم موفور الصحة و العافية و لشعوبهم المزيد من التقدم و الازدهار.

وبعث سمو أولياء العهود و نواب الحكام برقيات تهنئة مماثلة إلى صاحب السمو رئيس الدولة " حفظه الله " و صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي " رعاه الله " وصاحب السمو ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

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