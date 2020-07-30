شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة" تكشف عن 302 إصابة جديدة بـ "كورونا" و424 حالة شفاء والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أجرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع 55,257 فحصا ضمن خططها لتوسيع نطاق الفحوصات، وكشفت عن 302 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و424 حالة شفاء وحالتي وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | "الصحة" تكشف عن 302 إصابة جديدة بـ "كورونا" و424 حالة شفاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.