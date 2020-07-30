الامارات | شرطة أبو ظبي تحذر من خطورة الألعاب النارية على الأطفال

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شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة أبو ظبي تحذر من خطورة الألعاب النارية على الأطفال والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حذرت شرطة أبوظبي من مخاطر الألعاب النارية خلال الاحتفال ببهجة عيد الأضحى المبارك، وحثت أولياء الأمور على تشديد الرقابة على الأبناء الذين يقبلون على شرائها لتجنيبهم الحوادث المؤسفة.
وأوضحت أن هذه الألعاب لا تشكّل خطراً على مستخدميها من الصغار فقط، بل تطال الموجودين في محيط استعمالها لما قد تسببه من حروق وتشوّهات مختلفة تؤدي إلى عاهات مستديمة أو مؤقتة كما تحدث أضراراً في الممتلكات جرّاء ما تسببه من حرائق عند اشتعالها.
وناشدت الأهالي بضرورة التعاون والتجاوب مع إرشادات التوعية، والتبليغ عن الجهات التي تروج مواد تضر أفراد المجتمع لما تشكّله هذه الألعاب من خطر حقيقي ونصحت الآباء على وجه الخصوص بمتابعة أبنائهم وردعهم عن إستخدام الألعاب النارية.
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