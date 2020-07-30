الامارات | محمد بن راشد: كل عام وشعوب العالم في صحة وأمان واستقرار وخير

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد: كل عام وشعوب العالم في صحة وأمان واستقرار وخير والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - هنأ صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة وشعبها، وشعوب العالم بمناسبة عيد الأضحى المبارك. وقال سموه بتغريدة في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "كل عام وأنتم بخير .. كل عام وبلادنا وشعبنا بخير .. كل عام ومستقبلنا إلى خير .. كل عام وشعوب العالم في صحة وأمان واستقرار وخير ...". تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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