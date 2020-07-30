اخبار الخليج / اخبار الإمارات

دولة الإمارات تغيث العالم لمكافحة فيروس كورونا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements
جددت دولة الإمارات التزامها بتعزيز التعاون الدولي ونهجها الإنساني بعد أن قدمت أكثر من 1144 طناً من المساعدات لأكثر من 90 دولة، استفاد منها أكثر من مليون من العاملين في المجال الطبي. وكانت دولة الإمارات رائدة في تعزيز الجهود الإنسانية العالمية الرامية إلى وقف انتشار الفيروس منذ بداية إنتشاره وهي أكبر مزود للمساعدات في مكافحة الفيروس في المنطقة، حيث عملت على أن تصل مساعداتها تلك إلى البلدان المحتاجة بصرف النظر عن أي اعتبار ومن بين تلك الدول الصين وإيطاليا والمملكة المتحدة وإيران وباكستان والبرازيل وروسيا واليمن وأفغانستان وغيرها. كما تعاونت دولة الإمارات مع العديد من المنظمات العالمية لتعزيز فعالية وضمان وصول مساعداتها إلى الدول التي تحاول التصدي لجائحة  .
Advertisements

الكلمات الدلائليه
MO Nasa

MO Nasa

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا