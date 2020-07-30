الامارات | «الإمارات اليوم».. تهنئ وتحتجب

شكرا لقرائتكم خبر عن «الإمارات اليوم».. تهنئ وتحتجب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تحتجب النسختان الورقية والرقمية من «الإمارات اليوم» عن الصدور الجمعة والسبت والأحد، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، على أن تعود إلى قرّائها ومشتركيها يوم الإثنين المقبل.

وبإمكان القرّاء متابعة الأخبار عبر الموقع الإلكتروني للصحيفة خلال أيام الاحتجاب.

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وبهذه المناسبة، تهنئ أسرة التحرير صاحب السموّ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وصاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأصحاب السموّ أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات. كما تهنئ شعب الإمارات والقرّاء والمعلنين.. وكل عام وأنتم بخير.

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