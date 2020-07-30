الامارات | 375 إصابة جديدة بـ «كورونا» و297 حالة شفاء

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شكرا لقرائتكم خبر عن 375 إصابة جديدة بـ «كورونا» و297 حالة شفاء والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن إجراء أكثر من 47 ألف فحص جديد، خلال الـ24 الساعة الماضية، على فئات مختلفة في المجتمع، باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي، تماشياً مع خطتها لتوسيع وزيادة نطاق الفحوص في الدولة، بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس «كورونا» المستجد (كوفيد-19) والمخالطين لهم وعزلهم.
وأسهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الكشف عن 375 إصابة جديدة بالفيروس، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة.
وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 59 ألفاً و921 حالة.
كما أعلنت الوزارة عن شفاء 297 حالة لمصابين بالفيروس، وتعافيها التام من أعراض المرض، بعد تلقيها الرعاية الصحية، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 53 ألفاً و202.
وأكدت عدم تسجيل أي حالة وفاة بسبب الفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية.
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