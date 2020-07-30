الامارات | تحذيرات من المصافحة والتقبيل والتجمعات والزيارات في العيد

شكرا لقرائتكم خبر عن تحذيرات من المصافحة والتقبيل والتجمعات والزيارات في العيد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حذرت القيادة العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية، أفراد المجتمع، من إهمال إجراءات الوقاية من فيروس كورونا (كوفيد-19)، خلال إجازة عيد الأضحى، داعية إلى تجنب بعض الممارسات الاجتماعية الخاطئة في ظل جائحة «كورونا» ومن بينها المصافحة والتقبيل لضمان صحة وسلامة أفراد الأسر.

وحثت الجمهور على اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع وقوع الحرائق وحمايتهم من المخاطر، مع التقيد بالإجراءات الاحترازية والوقائية من خلال تطبيق التباعد الجسدي، ومواصلة عمليات التعقيم المنزلي، والحفاظ على النظافة العامة، والالتزام بتعليمات الجهات المختصة بالدولة بتجنب التجمعات والزيارات العائلية حرصاً على سلامة كبار المواطنين، مجددة التحذير بعدم ترك المعقمات داخل السيارات خصوصاً أثناء توقفها في الشمس.

وأكدت جاهزية جميع إداراتها العامة والإقليمية التابعة لها، ومراكزها المنتشرة على امتداد الدولة لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وذلك ضمن خطتها السنوية المنبثقة من استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة إلى تطبيق أفضل الممارسات لحماية الأرواح والممتلكات والمكتسبات الوطنية.

من جانبه، أكد قائد عام الدفاع المدني، اللواء جاسم المرزوقي، التزام جهاز الدفاع المدني بتوفير الحماية والسلامة للمواطنين والمقيمين والزائرين على مدار العام خصوصاً خلال الأعياد والمناسبات العامة والوطنية، وذلك في إطار برنامج عمل موحد في كل إدارات الدفاع المدني لتحقيق أعلى معدلات السلامة والوقاية من المخاطر، يتضمن زيارات تفقدية لمراكز الدفاع المدني بالدولة، ومناطق اختصاصها، للوقوف على الجاهزية للتعامل في حالات الطوارئ بأفضل الممارسات في عمليات الاستجابة والإخلاء والإطفاء والإنقاذ.

من جانبها، حذرت شرطة أبوظبي الجمهور من التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية والتعليمات الخاصة بالوقاية من فيروس «كوفيد-19».

وشددت على أنه ستتم إحالة المخالفين إلى نيابة الطوارئ والأزمات والكوارث لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد غير الملتزمين بالتدابير والإجراءات المتعلقة بالحد من انتشار فيروس «كوفيد-19».

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وأهابت بضرورة الالتزام بـ«التباعد الاجتماعي» والابتعاد عن «التجمعات العائلية» والتقيد بالتعليمات الوقائية تجنباً لانتشار عدوى فيروس كورونا، مؤكدة أهمية مراعاة كل الإجراءات المتعلقة بالسلامة خلال عطلة عيد الأضحى المبارك.

وناشدت الجمهور التعاون في الإبلاغ عن أية تجمعات أو مخالفات للتعليمات الصادرة عن الجهات الرسمية وسرعة التواصل مع (خدمة أمان) على الرقم المجاني 8002626، أو الرسائل النصية 2828 أو البريد الإلكتروني [email protected]، حفاظاً على سلامة جميع أفراد المجتمع.

مواصلة التعقيم المنزلي

أفاد قائد عام الدفاع المدني، اللواء جاسم المرزوقي، بأن الخطط التشغيلية التي تم وضعها ضمن الاستعدادات المكثفة لاستقبال العيد تسير جنباً إلى جنب، مع بث برامج التوعية لأفراد المجتمع في وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي لحثهم على اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع وقوع الحرائق وحمايتهم من المخاطر، مع التقيد بالإجراءات الاحترازية والوقائية من خلال تطبيق التباعد الجسدي، ومواصلة عمليات التعقيم المنزلي، والحفاظ على النظافة العامة، والالتزام بتعليمات الجهات المختصة بتجنب التجمعات والزيارات العائلية حرصاً على سلامة كبار المواطنين، وتجنب بعض الممارسات الاجتماعية الخاطئة في ظل جائحة «كورونا» ومن بينها المصافحة والتقبيل لضمان صحة وسلامة أفراد الأسر.

شرطة أبوظبي حذرت من التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية.

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