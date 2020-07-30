الامارات | سكيك

شكرا لقرائتكم خبر عن سكيك والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بنوك

اقترح قارئ استصدار قرار يُلزم البنوك بمدّ فترة سداد القروض الشخصية، لتتخطى المدة المحددة حالياً عند 48 شهراً، لتصل إلى خمس أو ست سنوات، لاسيما بالنسبة للعملاء المتضررين من أزمة «كورونا» الذين انخفضت رواتبهم.

خطر

لاحظ مرتادون لكورنيش أبوظبي تزايد كميات الكمامات والقفازات الملقاة على الأرض، مؤكدين أن مثل هذا التصرف غير المسؤول قد يكون سبباً مباشراً في تزايد انتقال فيروس كورونا المستجد بين المارة، خصوصاً ممّن اعتادوا ممارسة رياضتي الجري والمشي على الكورنيش.

«دليفري»

طالب سائقون بتشديد الرقابة على سلوكيات سائقي دراجات «الدليفري»، خصوصاً من ناحية استخدامهم للهاتف أثناء القيادة، ما يتسبب في انشغالهم عن الطريق، والتسبّب في حوادث جسيمة.

رسوم

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هدّدت مدرسة خاصة ذوي طلبة بعدم حصول أبنائهم على الكتب الدراسية مبكراً، في حال عدم دفع مبلغ 600 درهم عن كل طالب، وذلك حتى تتمكن المدرسة من تحديد كميات الكتب التي ستقوم بشرائها للعام الدراسي الجديد.

حجوزات

شهدت تطبيقات حجوزات الفنادق بالدولة تفاعلاً كبيراً، وتسابقت على جذب الزبائن بأسعار منافسة لتشجيع حركة السياحة الداخلية، في وقت يفضل فيه عدد كبير من العائلات عدم السفر إلى الخارج خوفاً من جائحة «كورونا»، وأعرب متعاملون عن رضاهم عن الإجراءات الاحترازية وعمليات التعقيم للفنادق.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

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