الامارات | بالغرافيك: 7 أحكام شرعية يجب معرفتها عن «الأضاحي»

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شكرا لقرائتكم خبر عن بالغرافيك: 7 أحكام شرعية يجب معرفتها عن «الأضاحي» والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حددت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، سبعة أحكام شرعية يجب استيفاؤها في الأضاحي، تتضمن الموقف الشرعي، والشروط والمواصفات الواجب توافرها في الأضحية، من حيث السلامة البدنية والسن والصفات، بالإضافة إلى ضرورة الحرص على النحر نهاراً بعد أداء صلاة العيد.
وأكدت الهيئة جواز حكم حصر الأضاحي، بتوكيل الجمعيات الخيرية الرسمية في الدولة، بذبحها وتوزيعها، أو من خلال التطبيقات الذكية المعنية، أو عن طريق المسالخ التي تحددها السلطات المحلية، بما يضمن تطبيق الإجراءات الاحترازية التي تنتهجها الدولة لمواجهة جائحة «كورونا» المستجد (كوفيد-19).
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