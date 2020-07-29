الامارات | عيادة ميدانية لتسجيل المتطوعين لتجربة لقاح «كــوفيد-19»

شكرا لقرائتكم خبر عن عيادة ميدانية لتسجيل المتطوعين لتجربة لقاح «كــوفيد-19» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شركة «جي 42 للرعاية الصحية»، وشركة أبوظبي للخدمات الصحية (صحة)، عن افتتاح عيادة ميدانية متخصصة في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك) لتسجيل وفحص واختبار المتطوعين الراغبين بالمشاركة في أول تجربة سريرية على مستوى العالم للمرحلة الثالثة من اللقاح غير النشط لفيروس «كوفيد-19»، والذي تم تطويره عبر شركة «سينوفارم سي إن بي جي»، سادس أكبر مُصنّع للقاحات في العالم.

ومنذ انطلاقة برنامج «لأجل الإنسانية» في 16 يوليو 2020، سجل آلاف من الأشخاص من كل إمارات الدولة للمشاركة بالتجارب السريرية. وسيكون للعيادة الميدانية الجديدة دور كبير في تسهيل إجراءات تسجيل المتطوعين وإجراء الفحوص اللازمة المؤهلة، ودعوتهم بعد أيام للقدوم وتلقي أول جرعة تجريبية من اللقاح غير النشط.

وتدير شركة «جي 42 للرعاية الصحية» عمليات التجارب السريرية، من مقرها في أبوظبي، تحت إشراف دائرة الصحة في أبوظبي، وبالتعاون مع شركة أبوظبي للخدمات الصحية (صحة) التي تتولى فرقها كل العمليات على الأرض.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة، أشيش كوشي: «شهدت الدعوة للتطوع والمشاركة في حملة (لأجل الإنسانية) استجابة واسعة من مختلف شرائح المجتمع المستهدفة في أبوظبي. وقد تم بناء العيادة الميدانية الجديدة وفقاً لأعلى المعايير لضمان الاستجابة السريعة لأعداد المتطوعين الكبيرة التي سجلت أخيراً. ونجري حالياً دراسة حول إمكان افتتاح عيادات مماثلة في مناطق أخرى في الدولة بهدف تعزيز راحة الراغبين بالتطوع في الاختبار».

ويتولى فريق من الممرضين والإداريين وعدد من خبراء القطاع الصحي في شركة «صحّة» مسؤولية استقبال المتطوعين في العيادة الميدانية في «أدنيك»، وإدارة إجراءات التسجيل والاختبارات الطبية اللازمة، وإدارة اللقاح التجريبي غير النشط. وستكون هذه العيادة متاحة يومياً، بما في ذلك عطلة عيد الأضحى المبارك، ما عدا يوم الجمعة.

وقالت المدير التنفيذي للشؤون الطبية في مدينة الشيخ خليفة الطبية رئيس مجلس صحة للأمراض المعدية ومكافحة العدوى، الدكتورة نوال أحمد محمد الكعبي، إن مركز أبوظبي للمعارض (أدنيك) يمتلك المساحة المناسبة والمرافق المثالية التي تساعد على تسجيل وإجراء الفحص الطبي لما يربو على 800 متطوع يومياً، إلى جانب سهولة الوصول إليه من مختلف قاطني الإمارة. وأضافت: «ستُتاح لنا فرصة مواصلة وإدارة عمليات التسجيل والفحص والاختبارات خلال عطلة عيد الأضحى المبارك».

وأشارت شركة «جي 42 للرعاية الصحية» وشركة «صحة» إلى أن الأفراد الذين سجلوا مسبقاً عبر الإنترنت ولم يتلقوا مكالمة هاتفية، يمكنهم زيارة العيادة الميدانية التي لا تحتاج إلى موعد مسبق بهدف تلقي الفحوص اللازمة المؤهلة لتجارب اللقاح الجديد، بعد ثلاثة أيام من اجتياز اختبار كورونا (كوفيد-19)، وستكون العيادة مفتوحة فقط للمقيمين في أبوظبي.

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وستسهم الإرشادات الخاصة بحملة «لأجل الإنسانية» المنتشرة في مركز أرض المعارض في أبوظبي (أدنيك)، في تسهيل حركة المتطوعين الزوار في مختلف مراحل الاختبار، لضمان مشاركتهم على نحو سلس وفعال. كما سيساعد موظفو «صحة»، الموجودون في الموقع، المتطوعين على اتباع بروتوكولات التباعد الاجتماعي المناسبة خلال زيارتهم.

المرحلة الثالثة

تأتي المرحلة الثالثة من التجارب السريرية على لقاح «كورونا» غير النشط عقب نجاح المرحلتين الأولى والثانية اللتين أجرتهما شركة «سينوفارم سي إن بي جي» في الصين، حيث أسفرتا عن قيام 100% من المتطوعين بتوليد أجسام مضادة، بعد تلقي جرعتين من اللقاح خلال 28 يوماً.

وستكون المرحلة الثالثة متاحة أمام المتطوعين الذين تراوح أعمارهم بين 18 و60 عاماً ممّن يعيشون في الإمارات، حيث ستستمر هذه المرحلة لفترة تمتد من ستة إلى ثمانية أشهر.

- إرشادات حملة «لأجل الإنسانية»، تسهل حركة المتطوّعين في مختلف مراحل الاختبار.

- العيادة الجديدة سيكون لها دور كبير في تسجيل المتطوّعين، وإجراء الفحوص اللازمة.

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