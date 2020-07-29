الامارات | "الأرصاد": الطقس حار ومغبر خلال أيام العيد

شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد": الطقس حار ومغبر خلال أيام العيد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقّع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون الطقس حاراً نهاراً بوجه عام ومغبر أحياناً على بعض المناطق، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً خلال فترة العيد، مع احتمال تكون بعض السحب الركامية على المناطق الجبلية الشرقية في ساعات ما بعد الظهر خاصة يومي السبت والأحد.

وذكر المركز أن الرياح ستكون جنوبية وجنوبية شرقية تتحول ظهراً إلى شمالية وشمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار على المناطق المكشوفة، منوهاً إلى أن البحر سيكون خفيف إلى متوسط الموج بوجه عام قد يضطرب أحيانا في عمق الخليج العربي يومي السبت والأحد، أما في بحر عمان فيكون خفيف إلى متوسط الموج.

وفيما يتعلق بدرجات الحرارة العظمى المتوقعة خلال هذه الفترة، أفاد المركز بأنها ستتراوح ما بين 39 إلى 46 درجة مئوية على السواحل، و46 إلى 49 على المناطق الداخلية، و30 إلى 37 على المناطق الجبلية.

وعن درجات الحرارة الصغرى المتوقعة خلال هذه الفترة على السواحل (30 – 35)، وفي المناطق الداخلية (29 – 34)، والجبلية (25 – 30) درجة مئوية.

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