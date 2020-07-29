شكرا لقرائتكم خبر عن دفاع مدني الشارقة تسيطر على حريق مخلفات مواد بناء والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تمكنت فرق الإطفاء بإدارة الدفاع المدني بالشارقة من السيطرة على حريق نشب في مخلفات مواد بناء بمنطقة الخان دون وقوع إصابات. وكان بلاغ ورد إلى غرفة العلميات يفيد بوجود حريق بمنطقة الخان وعلى الفور تحركت فرق الإطفاء لمحل الواقعة، وتم التعامل مع الحريق الذي تبين أنه نشب بمخلفات مواد بناء بالقرب من أحد الأبراج السكنية وتم السيطرة عليه وتبريده وإحالة ملف الحادثة للشرطة لمعرفة أسبابه تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | دفاع مدني الشارقة تسيطر على حريق مخلفات مواد بناء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.