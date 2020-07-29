الأتمتة تساعد "ماي دبي" على زيادة طاقتها الانتاجية استجابةً للطلب المتنامي

أعلنت "ماي دبي"، شركة مياه الشرب المعبأة المملوكة بالكامل من قبل هيئة كهرباء ومياه دبي، نجاحها في رفع معدلات انتاجها لتلبية الزيادة المتنامية في الطلب بنسبةٍ فاقت 15%. وجاء هذا النجاح في الزيادة السريعة بحجم الانتاج مُحصلةً للإمكانات التقنية المتطورة التي تستعين بها الشركة والتي مكَّنتها من أتمتة جميع عملياتها الانتاجية، حيث تعتمد الشركة على ثمانية خطوط انتاج مؤتمتة بالكامل تعمل بالتكامُل مع وحدتين للتخزين العمودي. ويشكل هذا الانجاز تتويجاً لنهج "ماي دبي" القائم على تبني أحدث تقنيات انتاج مياه الشرب المعبأة.



وتعتمد "ماي دبي" على منشأة انتاج مؤتمتة بنسبة 100% طوال مراحل الانتاج، دون تدخل مباشر من الموظفين. وتستعين الشركة بنظام تخطيط للموارد يعمل بالتكامل مع نظام إدارة المخزون لزيادة فعالية العمليات اللوجستية الداخلية. وتستخدم منشأة "ماي دبي" أنظمة رفع ونقل وتحريك تُدار آلياً لتسريع وتيرة استلام مواد التغليف وحفظها في وحدات التخزين، ومن ثم نقلها إلى خطوط الإنتاج بالتنسيق مع نظام تخطيط الموارد. وبعد ذلك يتم نقل المنتجات النهائية لاستلامها من خطوط الانتاج وحفظها في وحدات التخزين.

وقال ألكسندر فانت ريت، الرئيس التنفيذي لشركة ماي دبي: "لقد تمكَّنا بنجاح من تلبية زيادة الطلب بسرعةٍ قياسية من خلال فعالية العمليات وتطور تقنيات الانتاج والتكامل بين مُختلف الوحدات. ونشهدُ حالياً تزايداً مُضطرداً في الطلب على مُنتجاتنا مع توجه المُستهلكين نحو المنتجات عالية الجودة وتفضيلهم التعامل مع علامات تجارية موثوقة مثل "ماي دبي" في ظل الأزمة العالمية الراهنة. ويأتي هذا النجاح نتيجةً لاعتماد الشركة على الأنظمة الذكية وحلول الأتمتة التي تُسرِّع دورة الانتاج وتزيل احتمالات الأخطاء، الأمر الذي يميِّز "ماي دبي" ويمنحها مركزاً رائداً في السوق ويمكنها من التفوق على منافسيها."

وأضاف قائلاً: "تشكّل البرمجيات الحديثة وتقنيات الذكاء الاصطناعي وأتمتة العمليات ركائز أساسية في مسيرة عملنا، وقد تمكنا بفضل هذا النهج من مواصلة العمل في منشأة "ماي دبي" بطاقتها الانتاجية الكاملة بما يفوق 1.5 مليون وحدة يومياً رغم التحديات الراهنة. كما تتميّز المنشأة باعتمادها على حلول الأتمتة والاستعاضة عن أي تدخل مباشر من الموظفين طوال مراحل الانتاج وصولاً إلى التغليف والنقل لشاحنات التوزيع."

يُذكر أنَّ منشأة "ماي دبي" تعتمد على محطة لإنتاج الطاقة الشمسية مُتصلة بألواح مُركبة على سطح المنشأة، وتُعتبر هذه المحطة الأكبر على مستوى منشآت انتاج المياه والمشروبات حول العالم باستطاعة تصل إلى 18.1 ميغا واط. وتسعى الشركة دائماً لزيادة فعالية عملياتها وجودة خدماتها مع الاستعانة بمصادر الطاقة المتجددة واستخدام الوسائل الصديقة للبيئة ايفاءً بمسؤوليتها تجاه المجتمع وحرصاً على حماية البيئة.