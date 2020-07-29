الامارات | "التربية" تنتهي من إجراء تقييم لمنظومة التعليم عن بعد

شكرا لقرائتكم خبر عن "التربية" تنتهي من إجراء تقييم لمنظومة التعليم عن بعد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 29 يوليو 2020

أعلنت وزارة التربية والتعليم، اليوم، عن انتهائها من إجراء تقييم شامل لمنظومة التعلم عن بعد، المطبقة في المدارس الحكومية في الدولة، والمدارس الخاصة في عجمان وأم القيوين ورأس الخيمة والفجيرة، استنادا إلى توصيات مجلس التعليم والموارد البشرية.

وأشارت "التربية"، في حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إلى أن هذه الخطوة تأتي من أجل تقييم وتحسين خبرات تعلم الطلبة، وجودة حياتهم أثناء تطبيق التعلم عن بعد، استجابة للظروف الاستثنائية السائدة، وذلك في إطار جهود وزارة التربية الرامية إلى متابعة أداء المدارس، والتأكد من مدى فعالية تطبيقها لخطط برنامج التعلم عن بعد.

وأضافت "التربية": "عملت فرق التقييم في وزارة التربية والتعليم على تقييم جميع المدارس الخاصة في عجمان وأم القيوين ورأس الخيمة والفجيرة و29% من المدارس الحكومية".

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وتابعت: "وفقاً لنتائج التقييم، بلغت نسبة المدارس الحكومية التي حصلت على تصنيف متطور 22%، أما المدراس التي حصلت على تصنيف متطور جزئياً بواقع 78%، في حين لم تحصل أي مدرسة حكومية على تصنيف غير متطور".

وبالنسبة للمدارس الخاصة فقد حصلت 62% من المدارس الخاصة (في عجمان وأم القيوين ورأس الخيمة والفجيرة) على تصنيف متطور، بينما وصلت نسبة المدارس التي حصلت على تصنيف متطور جزئياً 36%، وأخيراً بلغت نسبة المدارس التي حصلت على تصنيف غير متطور 2%.

وبحسب الوزارة فإن تقييم التعلم عن بعد يهدف إلى متابعة جودة التعلم عن بعد المقدمة للطلبة، من خلال تقييم مجموعة من المعايير المهمة والمحددة، والتي تتصل بآليات تطبيق هذا النوع من التعليم، بما يحقق في المحصلة النهائية رفع مستوى ممارسات تطبيق التعلم عن بعد.

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