الامارات | المواقف العامة مجانية خلال عطلة العيد بعجمان

شكرا لقرائتكم خبر عن المواقف العامة مجانية خلال عطلة العيد بعجمان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قررت دائرة البلدية والتخطيط بعجمان بأن تكون جميع المواقف الخاضعة للرسوم مجانية خلال عطلة العيد وذلك ابتداءً من غد الخميس الموافق 30 يوليو الجاري إلى يوم الأحد الموافق 2 أغسطس المقبل، على أن يستأنف العمل يوم الاثنين الموافق 3 أغسطس المقبل.

وأشارت أنها أكملت استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك، من خلال تطبيق جملة من الإجراءات الاحترازية وتنظيم حملات التفتيش والرقابة على المنشآت الغذائية والصحية التي تشهد إقبالاً ملحوظاً خلال الأعياد، وتشمل خطة الاستعداد استمرار عمل فرق التفتيش على مدار الساعة خلال هذه الفترة لمراقبة الالتزام بالإجراءات الاحترازية المتخذة للحد من انتشار فيروس كوفيد-19 والحفاظ على سلامة وصحة المجتمع.

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