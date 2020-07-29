الامارات | افتتاح 4 جسور مشاة في الشارقة

شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح 4 جسور مشاة في الشارقة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن مجلس الشارقة للتخطيط العمراني عن افتتاح أربعة جسور للمشاة على كل من شوارع الملك فيصل، والملك عبدالعزيز، والاتحاد، وطريق النهدة، بهدف توفير وسائل انتقال آمنة للمشاة عند عبور الطرق، ورفد شبكة الطرق بكامل الخدمات اللازمة، بكلفة إجمالية بلغت 100 مليون درهم.

وقال المجلس في بيان صحافي، أمس، إنه تم اختيار مواقع تنفيذ الجسور بناءً على دراسات مرورية عدة، ومعايير استندت إلى معرفة كثافة الحركة المرورية والتنقل بين جانبي الطريق، ونسب حوادث الدهس، والمسافة لأقرب معبر مشاة، إضافة إلى تنفيذها في الأماكن الحيوية التي تضم مؤسسات أو مراكز تجارية وأسواقاً، فضلاً عن متابعة تقارير المرور التي ترد من الجهات ذات الصلة.

وأوضحت الإحصاءات المرورية أن حوادث الدهس تمثل نسبة عالية من إجمالي الحوادث المرورية في المدينة خلال الستة أشهر المنصرمة، ومن حيث التوزيع المكاني لهذه الحوادث، فقد سجلت مناطق الخان والنهدة وشارع الذيد النسبة الأعلى، بالمقارنة مع المناطق الأخرى في المدينة.

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