الامارات | رجل أعمال يهدد بقتل زوجته داخل مركز شرطة

شكرا لقرائتكم خبر عن رجل أعمال يهدد بقتل زوجته داخل مركز شرطة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - باشرت محكمة الجنايات في دبي محاكمة رجل أعمال (عربي)، هدد بقتل زوجته داخل مركز شرطة في دبي.

وقال شاهد من مركز شرطة المرقبات في دبي، إنه كان على رأس عمله، وأبلغ بأن المتهم يوجد أمام باب الاستقبال، ويريد الاستفسار عن بلاغات تخصه، فخرج إليه، وأخذ منه بطاقة هويته، ثم طلب منه الانتظار إلى حين التأكد.

وأضاف الشاهد أنه تبين من خلال الفحص وجود بلاغات تخص زوجة المتهم، حررها ضدها الأخير بدعوى أنها هددته، لكنه اكتشف أن تلك البلاغات من اختصاص إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية وليس المركز، فعاد إليه وأبلغه بذلك بكل هدوء، ففوجئ بانفعال المتهم، وتحدث بشكل غاضب عن صعوبة متابعة بلاغاته، فأخبره الشاهد بأن هذه قضايا أسرية، لها اعتبارات خاصة، وتُعطى مساحة لإمكانية حلها ودياً، إلا أنه فوجئ به يقول له «إذا لم تساعدني فسأقوم بشيء كبير».

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وأشار الشاهد إلى أنه سأله عن ماهية الشيء الكبير الذي يعتزم القيام به، فرد المتهم «سأقتل زوجتي إذا لم تساعدني، وستتحمل أنت المسؤولية»، لافتاً إلى أنه راجع المسؤول عن القسم، فطلب فتح بلاغ ضده، ولم يتوقف المتهم عن تكرار عبارات التهديد أثناء تدوين إفاداته، بل تعمد قول ذلك أمام عدد من زملائه في مركز الشرطة.

من جهته، قال محقق جنائي بمركز شرطة المرقبات، إن المتهم طالب بالتعميم على زوجته، في ظل وجود قضية طلاق بينهما، ويخشى مغادرتها الدولة وهي حامل بطفله، فحاول الضابط إفهامه بأنه لا يمكن إجراء تعميم على الزوجة في قضية أسرية، فكرر عبارة «لو حاولت زوجتي مغادرة الدولة وهي حامل بطفلي فسأقتلها»، لافتاً إلى أنه في ظل عصبية المتهم، وتصرفه بشكل غير مسؤول، تم عرض الأمر على أعضاء النيابة العامة في المركز، فأوصوا بتقييد بلاغ ضده، وتوقيفه إلى حين عرضه على النيابة.

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