الامارات | شرطة أبوظبي تحذّر من ترك الأطفال بمفردهم في المسابح

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة أبوظبي تحذّر من ترك الأطفال بمفردهم في المسابح والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حذّرت شرطة أبوظبي الأسر من خطورة ترك الأطفال من دون رقابة في المسابح، مؤكدة ضرورة مرافقتهم، وتكثيف الرقابة عليهم، تجنباً لوقوع حوادث الغرق.

وأوضحت أن الإهمال يعد سبباً رئيساً في حوادث غرق الأطفال، ما يتطلب عدم الانشغال عنهم.

وأشارت إلى أن كثيراً من حوادث غرق الأطفال يقع بسبب استخدامهم أحواض السباحة بمفردهم، وإهمال الأسرة لمراقبتهم، وعمق الماء، وعدم الإلمام بالسباحة، والتعرض للانزلاق من الأرضية المحيطة بحوض السباحة، وعدم وجود سياج حول الأحواض.

وذكرت أن ترك الأطفال ممن هم دون الثلاث سنوات بمفردهم في مسابح المنازل أو البنايات والمرافق المختلفة يعرضهم لحوادث الغرق، مؤكدة أهمية أخذ هذا الأمر بعين الاعتبار حفاظاً على سلامتهم.

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وأكدت ضرورة ارتداء معدات السباحة، وتزويد الأطفال بأطواق وأدوات وسترات النجاة أثناء ممارسة السباحة.

ولفتت إلى أن غرق الأطفال في المسابح يعد من أكثر مسببات المشكلات النفسية للأبوين والمحيطين بهم، محذرة من اللامبالاة، وتجاهل تعليمات السلامة في هذا الشأن كعدم تزويد المسابح بسلالم ثابتة ومقابض معدنية موزعة على محيطها.

غرق الأطفال من أكثر مسببات المشكلات النفسية للأبوين والمحيطين بهم.

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