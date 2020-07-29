الامارات | «حمدان الطبية» تستأنف ندوات «كوفيد-19»

شكرا لقرائتكم خبر عن «حمدان الطبية» تستأنف ندوات «كوفيد-19» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تستأنف جائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية فعاليات سلسلة الندوات العلمية، عبر الإنترنت، وذلك من خلال ندوتها الثانية، مساء اليوم، بعنوان: «تشخيص وعلاج (كوفيد-19)».

وسيتحدث، خلال الندوة، أستاذ العناية الحرجة بجامعة بروكسل، الرئيس السابق للاتحاد العالمي لجمعيات طب العناية الحرجة، الدكتور جان لويس فينسنت، وأستاذ الأمراض المعدية بجامعة جنوة، رئيس الجمعية الإيطالية للعلاج المضاد للعدوى الدكتور ماثيو باسيتي. وكانت الجائزة قد بدأت سلسلة الندوات عبر الإنترنت، مطلع يوليو الجاري، بندوة علمية عبر الإنترنت، بالتعاون مع جامعة محمد بن راشد آل مكتوم للطب والعلوم الصحية، ومن خلال الأنظمة الإلكترونية الخاصة بالجامعة، وقد كان لهذا التعاون دور كبير في نجاح الندوة.

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وناقشت الندوة موضوع اللقاحات، من خلال عرضين علميين: الأول بعنوان: «لقاحات للأهداف الصعبة»، قدمه الأستاذ المساعد بجامعة جونز هوبكنز، البروفيسور ستانلي بلوتكين، والثاني بعنوان: «آفاق للقاح كوفيد-2 سارس» قدمته أستاذة علم الأحياء الدقيقة والمناعة في كلية الطب بجامعة إيموري، الدكتورة هارييت روبنسون، وقد شارك في الندوة المنعقدة عبر الإنترنت نحو 400 مشارك من الإمارات وجميع أنحاء العالم، وباستخدام أحدث التقنيات لضمان تحقيق أفضل معايير التواصل، وأعلى استفادة، وبما يتماشى مع استراتيجية الدولة في الحفاظ على التباعد الاجتماعي للحد من انتشار فيروس (كوفيد-19).

وأعرب المدير التنفيذي للجائزة، عبدالله بن سوقات، عن تقديره لنتائج الندوة الأولى، ضمن سلسلة الندوات والتي تهدف إلى زيادة الوعي حول موضوع «كوفيد-19»، لما يمثله من أهمية في الوقت الحالي، ولمواجهة التحديات الكبيرة التي يشهدها القطاع الصحي، ومواكبة كل ما هو جديد في هذا المجال.

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