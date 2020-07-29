الامارات | خالد بن محمد بن زايد يطلق مشـروع شمال بني ياس

شكرا لقرائتكم خبر عن خالد بن محمد بن زايد يطلق مشـروع شمال بني ياس والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - في إطار الرؤية التنموية لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وتنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الهادفة إلى ضمان الاستقرار الاجتماعي، ورفع مستويات المعيشة والحياة الكريمة للمواطنين في إمارة أبوظبي، أطلق سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، مشروع شمال بني ياس السكني، الذي يندرج ضمن مبادرات برنامج أبوظبي للمسرعات التنموية «غداً 21»، واعتمد ترسية أعمال المرحلة الأولى من المشروع لشركة «مُدن العقارية» لبناء 1365 مسكناً للمواطنين، بكلفة 3.2 مليارات درهم، على أن تتم ترسية المرحلة الثانية خلال ستة أشهر، لضمان انتهاء المشروع في أسرع وقت ممكن.

جاء ذلك خلال زيارة سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان لمعرض مشروع شمال بني ياس السكني، الذي تعمل على تطويره شركة «مُدن العقارية»، إحدى الشركات التابعة لـ«القابضة» (ADQ)، واطلع سموه خلال الزيارة على المخطط العام لمشروع شمال بني ياس، الذي يعد أحد المشروعات الاستراتيجية الهادفة إلى توفير بيئة سكنية مثالية للمواطنين، تلبي احتياجاتهم كافة، ويضم باقة متنوعة من الخدمات والأنشطة المجتمعية التي تراعي أعلى معايير الاستدامة البيئية.

وأكد سموه أهمية توفير المسكن المناسب لمواطني أبوظبي، كونه أحد أهم عناصر الاستقرار الأسري والمجتمعي، وأن القيادة تعطي أولوية كبيرة لموضوع الإسكان، في إطار حرصها على ضمان حياة كريمة وعصرية للمواطنين.

وأشار سموه إلى أهمية تعزيز مشاركة مختلف الجهات في إمارة أبوظبي، والتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، للعمل على تطوير خدمات الإسكان في الإمارة، لمواصلة مسيرة الإنجازات التي تحققت على مستوى هذا القطاع على مدى السنوات الماضية، وضمان توفير مجموعة واسعة من خيارات الإسكان المستدام، وزيادة القدرة التنافسية لأبوظبي كإحدى أفضل المدن للعيش في العالم.

وسيبدأ تنفيذ أعمال البنية التحتية للمرحلة الأولى من مشروع شمال بني ياس في شهر أغسطس 2020، في أعقاب إنجاز الأعمال التمهيدية للبنية التحتية، على مساحة إجمالية تبلغ ثلاثة ملايين و113 ألفاً و375 متراً مربعاً، بما يعادل 30% من المساحة الإجمالية للمشروع.

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ويعد المشروع أحد المشروعات السكنية المتكاملة، التي تعمل شركة «مُدن العقارية» على تطويرها، ويهدف إلى توفير بيئة سكنية مثالية للمواطنين، تلبي احتياجاتهم كافة، ويتميز المشروع باهتمامه بالزراعة المجتمعية.

ويوفر المشروع، الذي يمتد على مساحة تسعة ملايين متر مربع، مجموعة متنوعة من تصاميم المباني التي تجمع بين التصاميم العصرية والتصاميم المستوحاة من البيئة الإماراتية الأصيلة لتلبي مختلف الأذواق، ويقع المشروع شمال منطقة بني ياس، التي تبعد نحو 25 دقيقة فقط عن وسط مدينة أبوظبي.

- ينقسم المشروع إلى مرحلتين على مساحة 9 ملايين متر مربع.

- المشروع يوفر بيئة سكنية مستدامة تضم أكثر من 3400 مسكن.

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